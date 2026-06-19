رداً على المزاعم الاسرائيلية.. بيان لـ "حزب الله"

صدر بيان عن "حزب الله"، على الشكل التالي:

دحضا لادعاءات بانتهاك لوقف إطلاق النار، تؤكد الإسلامية أن العدو لم يلتزم يوما بأي اتفاق لوقف إطلاق النار منذ 27-11-2024 مرورا ب 16-04-2026 وصولا إلى مخرجات التفاهم الأميركي الأخير الذي أكد في بنده الأول على إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما يشمل .



بل إن العدو الإسرائيلي أمعن في خروقاته المتمادية لوقف إطلاق النار مرتكبا المجازر ومدمرا الأبنية السكنية والبنى التحتية المدنية، واستمر في ممارسة الاعتداءات البرية من خلال محاولات التوغل والسيطرة على قرى ومناطق لم يتمكن من الوصول إليها قبل الاتفاق. وبلغ الاستخفاف الإسرائيلي بوقف إطلاق النار حدا صرح معه رئيس أركان جيش العدو، المجرم أيال زامير، قبل أسبوعين بأنه "لا يوجد وقف إطلاق نار في لبنان"، قبل أن يعاود الناطق جيشه أمس التأكيد على مواصلة نشاط قوات في جنوب لبنان.



وعلى جري عادته، يلجأ العدو، تعويضا عن عجزه في مواجهة مجاهدي المقاومة، وللتغطية على فشله وخسائره في ميدان القتال، إلى ارتكاب المجازر ضد المدنيين واستهداف القرى الآمنة، مثلما حصل في أعقاب تصدي المجاهدي الباسل لمحاولة تقدمه باتجاه تلة علي الطاهر ليل أمس.



ستبقى المقاومة الإسلامية بالمرصاد لأي اعتداء، يدافع مجاهدوها بكل شجاعة وبروح كربلائية حسينية عن أرضهم وشعبهم، ويذيقون جيش العدو بأسهم، موقعين بين ضباطه وجنوده القتلى والجرحى بالعشرات، وفي آلياته إصابات مدمرة، وبيننا وبينه الأيام والليالي والميدان.