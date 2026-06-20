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محليات

بعد استهداف أحد فروعه في النبطية... بيان من مصرف لبنان

2026-06-20 | 13:52
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بعد استهداف أحد فروعه في النبطية... بيان من مصرف لبنان
بعد استهداف أحد فروعه في النبطية... بيان من مصرف لبنان

صدر عن مصرف لبنان البيان التالي:

تعرض اليوم مبنى فرع مصرف لبنان في النبطية لاستهداف مباشر من قبل القوات الإسرائيلية. ويؤكد مصرف لبنان أن هذا الاستهداف لم يكن عرضياً أو نتيجة أضرار جانبية، بل كان إصابة مباشرة ومتعمدة لمبنى رسمي تابع لمصرف لبنان، وهو جزء لا يتجزأ من مؤسسات الدولة اللبنانية.

وإذ يقتصر الضرر، والحمد لله، على الأضرار المادية، من دون وقوع أي إصابات بين موظفي المصرف أو عناصر الحماية الذين لم يكونوا موجودين في المبنى عند وقوع الاعتداء، فإن مصرف لبنان يدين هذا العمل بأشد العبارات.

وقد أجرى حاكم مصرف لبنان اتصالات مباشرة مع أعلى السلطات في الدولة اللبنانية، وفي مقدمها فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، لوضعهما في صورة ما جرى والعمل على تصعيد هذه القضية عبر القنوات الرسمية. وبفضل الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية وسفارات لبنان المعنية، تم تقديم شكوى رسمية إلى الآلية المختصة، تتضمن إدانة هذا الاعتداء والمطالبة بالتحقيق فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره.

ويهيب مصرف لبنان بالولايات المتحدة الأميركية وسائر الدول الصديقة ممارسة كل ما يلزم من جهود لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية ومؤسسات الدولة اللبنانية، وصونها من تداعيات النزاع الدائر، التزاماً بأحكام القانون الدولي الإنساني والقواعد التي تكفل حماية الأعيان المدنية.
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