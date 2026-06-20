بعد استهداف أحد فروعه في النبطية... بيان من مصرف لبنان

صدر عن البيان التالي:



تعرض مبنى فرع مصرف في النبطية لاستهداف مباشر من قبل . ويؤكد مصرف لبنان أن هذا الاستهداف لم يكن عرضياً أو نتيجة أضرار جانبية، بل كان إصابة مباشرة ومتعمدة لمبنى رسمي تابع لمصرف لبنان، وهو جزء لا يتجزأ من مؤسسات الدولة .



وإذ يقتصر الضرر، والحمد لله، على الأضرار المادية، من دون وقوع أي إصابات بين موظفي المصرف أو عناصر الحماية الذين لم يكونوا موجودين في المبنى عند وقوع الاعتداء، فإن مصرف لبنان يدين هذا العمل بأشد العبارات.



