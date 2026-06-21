الخارجية السعودية: اجتماع الرباعية أكد ضرورة استمرار المسار الدبلوماسي لضمان أمن المنطقة

مصادر سياسية للجديد: إيران تتعامل مع لبنان كملف استراتيجي ومهلة الـ60 يوماً تضع إسرائيل في حال ترقب لمناخ التفاوض الاميركي - الايراني دون أي رادع لتحركات أو عمليات عسكرية محدودة في جنوب لبنان