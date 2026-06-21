قائد الجيش في جولة جنوباً: تشديد على سلامة المواطنين وتأكيد لدور الجيش

تفقَّد العماد الوحدات العملانية المنتشرة في مناطق: ، النبطية ، كفررمان، شوكين، ، محيط بلدة كفرتبنيت، حيث اطّلع على الوضع العملاني ومهمات الوحدات، والتحديات التي تواجهها في ظل استمرار الاعتداءات والخروقات .