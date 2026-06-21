عشية جولة المفاوضات.. "حزب الله": عثرة بوجه الميدان!

"لقد بات واضحًا ومؤكدًا أن جولات التفاوض المباشر التي سيق إليها وفد السلطة إلى ، ليهز برأسه ويبصم على ما تسطره من إملاءات تصادر سيادة ، وتنقل موقعه السياسي إلى ضفة المتصالحين مع الصهيوني وكيانه اللقيط.ليس مأمولًا على الإطلاق أي خير ينجم عن هذه المفاوضات التصالحية، لأن منطلقها خاطئ ومريب وهدفها إذعان واستسلام.إننا في ندين مجددًا نهج التفاوض المباشر مع الصهيوني وجولاته وما ينجم عنها. وندين وظيفتها التعطيلية التي تشكل عثرة في مواجهة مشروع العدو وجهود المقاوم والتضحيات الكبيرة لشعبنا العظيم، والتي يمكن للسلطة تثميرها والضغط بأوراق القوة هذه، لتحقيق انسحاب كامل وغير مشروط من أرضنا اللبنانية.إننا نعتبر أن مواصلة الحضور في جلسات التفاوض المباشر هو تنفيذ لأمر الذي تُصدره الإدارة الأميركية للسلطة اللبنانية، التي تُلبّي متفردة بقرارها وبمعزل، مخالفة للميثاق والدستور والقوانين، وتستجيب لما تعمل له أميركا وإسرائيل في زيادة المخاطر على لبنان واستقراره واستقلاله وسيادته".