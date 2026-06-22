خلية لوقف النار..ماذا يُحضَّر للبنان؟ (التفاصيل في النشرة المسائية)

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مصادر دبلوماسية للجديد: لا إنسحاب إسرائيلي من لبنان إلا عن طريقِ مفاوضات واشنطن على اعتبار انه على طاولة واشنطن فقط توضع الاليات التنفيذية لقرار وقف اطلاق النار
مصادر دبلوماسية للجديد: لا إنسحاب إسرائيلي من لبنان إلا عن طريقِ مفاوضات واشنطن على اعتبار انه على طاولة واشنطن فقط توضع الاليات التنفيذية لقرار وقف اطلاق النار
معلومات الجديد: تنسيق سعودي–قطري مباشر دخل بقوة على خط الملف اللبناني عبر الأمير يزيد بن فرحان والوزير القطري محمد الخليفي وبالتواصل مع الحكومة اللبنانية ورئيسها نواف سلام
معلومات الجديد: تنسيق سعودي–قطري مباشر دخل بقوة على خط الملف اللبناني عبر الأمير يزيد بن فرحان والوزير القطري محمد الخليفي وبالتواصل مع الحكومة اللبنانية ورئيسها نواف سلام
مصادر دبلوماسية للجديد: محادثات لوسيرن كرّست وقف إطلاق النار الذي أصرت إيران على أن يشمل اليمن والعراق ولبنان
مصادر دبلوماسية للجديد: محادثات لوسيرن كرّست وقف إطلاق النار الذي أصرت إيران على أن يشمل اليمن والعراق ولبنان
مصادر دبلوماسية لـ"لجديد": الوسيطان القطري والسعودي يدفعان لضمان الوقف الشامل لإطلاق النار
مصادر دبلوماسية لـ"لجديد": الوسيطان القطري والسعودي يدفعان لضمان الوقف الشامل لإطلاق النار
مصادر دبلوماسية لـ"لجديد": الوسطاء تتصدرهم قطر والسعودية من خلال وزير الدولة محمد بن عبد العزيز الخليفي والأمير يزيد بن فرحان دخلوا بثقلهم على الملف اللبناني بالتواصلِ المباشر مع الرئيسِ سلام
مصادر دبلوماسية لـ"لجديد": الوسطاء تتصدرهم قطر والسعودية من خلال وزير الدولة محمد بن عبد العزيز الخليفي والأمير يزيد بن فرحان دخلوا بثقلهم على الملف اللبناني بالتواصلِ المباشر مع الرئيسِ سلام
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