الرئيس سلام تلقى اتصالاً هاتفياً من ماكرون جرى خلاله متابعة نتائج زيارة الرئيس سلام إلى باريس وتقييم المفاوضات التي بدأت في سويسرا وانعكاساتها على المنطقة ولبنان