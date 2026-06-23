"نسعى أن تضغط ايران على حزب الله".. فانس يرد على جعجع

تلقى رئيس حزب الدكتور سمير جعجع رداً من نائب رئيس الأميركية جي دي فانس على التي كان قد وجهها إليه بشأن الأوضاع في والتحديات المرتبطة بالسيادة اللبنانية ودور الدولة، إضافة إلى الواقع الذي يعيشه المسيحيون في لبنان.



وأكد فانس في رده تقديره لرسالة الدكتور جعجع، مشدداً على أن تنظر إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة باعتبارهما السلطة الشرعية الوحيدة في ، وأن واشنطن تعتزم العمل مع الدولة اللبنانية بما يمكنها من حماية سيادتها وترسيخ سلطتها الشرعية.



كما أوضح نائب الرئيس الأميركي أن الاتصالات التي تجريها الإدارة الأميركية مع في ما يتعلق بلبنان لا تهدف إلى إعطاء طهران أي دور في تقرير مستقبل لبنان أو التأثير على قراراته، بل إلى ضمان قيامها بالضغط على للالتزام بالتعهدات والالتزامات المترتبة عليه.



وأشار فانس إلى المتابعة المستمرة التي يجريها مع المسؤولين المعنيين للملف اللبناني، مؤكداً اهتمام الإدارة الأميركية بتطورات الأوضاع في لبنان ودعمها لسيادته ومؤسساته الشرعية.