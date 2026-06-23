الرئيس عون يتلقى اتصال من فانس وروبيو.. وخلية لمراقبة وقف النار!

وشدد السيدان فانس وروبيو على متابعة الولايات المتحدة
الأميركية تنفيذ ما اتفق عليه في اجتماعات سويسرا ومنها تشكيل خلية من الولايات المتحدة ولبنان والجمهورية الاسلامية الايرانية لتثبيت وقف اطلاق النار في لبنان
ومراقبة تنفيذ الاجراءات المرتبطة بذلك. ولفتا إلى انه تجري حالياً دراسة الترتيبات المتعلقة بعمل الخلية وطريقة تشكيلها.
وشكر الرئيس عون
نائب الرئيس الاميركي
ووزير الخارجية على الاهتمام الذي تبديه الولايات المتحدة الاميركية حيال لبنان بهدف انهاء الحرب فيه وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية
واستقلالية قرارها باعتبارها المسؤولة وحدها عن حفظ السيادة الوطنية وكرامة اللبنانيين وسلامتهم.