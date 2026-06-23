بري: اتفاق تشرين فرصة!

تلقى اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تداولا خلاله بآخر تطورات الأوضاع في والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية بعد إنجاز مذكرة التفاهم بين الأمريكية والجمهورية الإسلامية .



الرئيس ماكرون أكد خلال الاتصال على مكانة وإيلاء الاهتمام باستقراره وسيادته، وإستعداد فرنسا والدول الصديقة لمؤازرة لبنان، من أجل تجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها، سواء عبر مؤتمرات دولية لدعم وإعادة الإعمار.



بري شكر الرئيس الفرنسي وفرنسا على وقوفهم الدائم والداعم للبنان ، مشدداً على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب من الأراضي التي تحتلها وصولا إلى الحدود الدولية، وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى بلداتهم ومدنهم وقراهم تمهيدا لإطلاق ورشة إعادة الإعمار.



وأكد أن اتفاق تشرين الثاني عام 2024 هو فرصة جاهزة بما يتضمنه من آلية لتثبيت وقف إطلاق النار (الميكانيزم) والتحقق من أية خروقات أو تهديدات، إذا ما تم تبنيه في المفاوضات الجارية في سويسرا.