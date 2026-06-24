الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

على وقع الكباش.. لبنان أمام اختبار التسويات (المدن)

2026-06-24 | 01:15
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
على وقع الكباش.. لبنان أمام اختبار التسويات (المدن)
على وقع الكباش.. لبنان أمام اختبار التسويات (المدن)

كتبت جريدة "المدن":

"لولا التهديد الإيراني يوم السبت بالغاء اجتماع سويسرا في اليوم التالي لما كان أعلن يومها نتنياهو توجيهاته عن وقف العمليات العسكرية في جنوب لبنان". هذا ما تؤكد عليه مصادر حزب الله لـِ "المدن"، التي تسأل عن جدوى التفاوض في واشنطن وتبدي خشيتها من أن تقدّم الدولة اللبنانية للجانب الاسرائيلي ما لم يتمكن من تحقيقه في الميدان. فوقف إطلاق النار الذي تم التوصّل إليه هو بحسب المصادر نتيجة لمباحثات اسلام أباد ولما تحقّق في الميدان، أما الأهم فهو ما أكدته إيران لثنائي أمل-حزب الله وفق مصادر الثنائي لـِ "المدن" حول وجوب حصول الإنسحاب الاسرائيلي من الأراضي اللبنانية خلال فترة التسين يوماً من المفاوضات.


وتضيف المصادر عينها أن إيران أبلغت الثنائي بأنها لن تقبل بتوقيع أي اتفاق مع أميركا حول السلاح النووي قبل الإنسحاب بشكل كامل من الأراضي اللبنانية وهو ما تمّ الاتفاق عليه ضمناً في البند الأول من مذكرة التفاهم التي نصت على "تأمين سلامة الأراضي اللبنانية وسيادتها". بناء على كل هذه المعطيات تجدد مصادر الثنائي رفضها للتفاوض المباشر في موازاة ورقة القوة التي تقدمها إيران في مفاوضات سويسرا مع الجانب الأميركي المستعجل لتحقيق إنجاز في الداخل وإنهاء الحرب.

أما بالنسبة لطرح المناطق التجريبية الذي يبحثه لبنان فتقول مصادر الثنائي أن الطرح المقبول بالنسبة اليها هو ما عبّر عنه الرئيس نبيه بري حول انسحابات على صعيد الأقضية ضمن فترة زمنية محدّدة، وهو ما يتلاقى إلى حدّ ما مع المهلة الزمنية الإيرانية. فالمصادر عينها تعتبر أن الإنسحاب التدريجي يجب أن يطال مساحات واسعة ضمن فترة زمنية قصيرة أما عكس ذلك فسيضع لبنان تحت رحمة الإسرائيلي. وتضيف المصادر أن كل إنسحاب إسرائيلي سيقابله انسحاب لحزب الله من جنوب نهر الليطاني، وفق هذا الطرح.

هذا بالنسبة لنظرة ثنائي أمل حزب الله لمسألة التفاوض، أما بالنسبة للبنان الرسمي فإن الجهة الوحيدة المخوّلة بالتفاوض هي الدولة اللبنانية وتحديداً رئاسة الجمهورية وفقا لما ينص عليه الدستور، وعليه تؤكد المصادر أن لبنان الذي يرحب بأي مساعدة خارجية يبقى هو الجهة الوحيدة التي تفاوض على كل ما هو مرتبط بسيادته وأسراه وأرضه. 

فهل سيصمد هذا الكباش وتزداد المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية تعقيداً أم أن لبنان هو الذي سيصمد أمام التسويات الإقليمية؟
مقالات ذات صلة
على وقع الكباش.. لبنان أمام اختبار التسويات (المدن)

محليات

لبنان

إسرائيل

إيران

مفاوضات

نبيه بري

الثنائي الشيعي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
معلومات الجديد: الحكومة اللبنانية تسلم اليوم 128 محكوما سوريا الى السلطات السورية
لبنان ضمن "تجنّب التصعيد".. وخطة إسرائيلية للانسحاب؟ (النهار)

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
عون: التفاوض في واشنطن مستمر ومنفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا الأسبوع الماضي بين الولايات المتحدة وايران بمتابعة قطرية وباكستانية
04:37
عون: تحديد "المناطق النموذجية" لا يزال موضع بحث بانتظار موافقة إسرائيل عليها
04:33
أجواء قصر بعبدا ونتائج اليوم الأول من التفاوض
04:30
الرئيس عون لوفد برلماني بريطاني : العمل قائم لتثبيت وقف النار في الجنوب على أن يليه الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي وإطلاق الأسرى
04:30
عودة الأهالي إلى بلدة ضمن الخط الأصفر
04:08
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون عرض مع وزير الدفاع الوطني الأوضاع الأمنية في البلاد ولا سيما في الجنوب في ضوء الإعلان عن وقف إطلاق النار
04:08
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026