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معلومات الجديد: الحكومة اللبنانية تسلم اليوم 128 محكوما سوريا الى السلطات السورية
2026-06-24 | 01:39
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معلومات الجديد: الحكومة اللبنانية تسلم اليوم 128 محكوما سوريا الى السلطات السورية
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معلومات الجديد: الحكومة اللبنانية تسلم اليوم 128 محكوما سوريا الى السلطات السورية
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الجديد:
الحكومة
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