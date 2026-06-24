عودة السعوديين إلى لبنان.. أبرز ملفات لقاء لحود والسفير السعودي

استقبلت وزيرة السياحة، لورا لحود، سفير الجديد المعتمد لدى ، فهد بن عبد الرحمن الدوسري، في زيارة بروتوكولية بمناسبة تسلمه مهامه الدبلوماسية.