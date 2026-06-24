إليكم جدول مباريات كاس العالم.. اشتركوا الآن عبر تطبيق TOD ولا تفوّتوا فرصة الدخول في السحب على جوائز قيّمة!

مراسل "الجديد" في واشنطن: انتهاء اليوم الثاني من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية في واشنطن

مراسل "الجديد" في واشنطن: انتهاء اليوم الثاني من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية في واشنطن

مراسل "الجديد" في واشنطن: انتهاء اليوم الثاني من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية في واشنطن

مراسل "الجديد" في واشنطن: التوجه لإتفاق مؤقت على إنشاء مناطق تجريبية في جنوب لبنان من دون إنسحاب كامل للقوات الإسرائيلية