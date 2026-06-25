تثبيت لوقف النار.. أم معاهدة سلام شاملة؟ (الشرق الأوسط)

جاء في صحيفة "الشرق الأوسط":

كشف دبلوماسيون عن أن الهدف المباشر للجولة الخامسة من المفاوضات في "لا يتمثل في التوصل إلى معاهدة سلام شاملة"، بل في تثبيت وقف إطلاق النار، وإعداد آليات للترتيبات الأمنية.



في هذا السياق، قال مسؤول أميركي لـصحيفة « " إن كلاً من الأميركي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو أبلغا عون ونتنياهو أن "ترسيخ وقف إطلاق النار والمحادثات المستقبلية" يشمل "آلية مراقبة عبر القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) لتزويد صانعي القرار لدينا بمعلومات دقيقة وفورية حول القتال في ".



ولم يتضح على الفور ما إذا كانت "آلية مراقبة" وقف إطلاق النار ستكون جزءاً من "خلية فك النزاع" التي أشار إليها فانس خلال المحادثات الأميركية - في سويسرا.