نائب "قواتي" لـ نائب "أمل": لا يحق لكم!

استوقفني كلام النائب قاسم
هاشم خلال أعمال مؤتمر "اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي" في أذربيجان، ولا سيما قوله: "باسم لبنان
ومجلسه النيابي ورئيس المجلس الرئيس نبيه بري
، نرى أن مذكرة التفاهم الإيرانية
– الأميركية (...)".
سعادة
الزميل، بكل محبة، يحق لكم التحدث باسم أنفسكم طبعاً، وباسم التكتل الذي تنتمون إليه، وباسم الرئيس نبيه بري
، لكن لا يحق لكم، لا من قريب ولا من بعيد، التحدث باسم لبنان أو باسم المجلس النيابي. وكفى الإيحاء بأن مواقفكم ونظرياتكم تمثِّل لبنان، لأن هذا الأمر غير صحيح ومرفوض جملةً وتفصيلًا.