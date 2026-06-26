نائب "قواتي" لـ نائب "أمل": لا يحق لكم!

صدر عن عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم، البيان التالي:

استوقفني كلام النائب هاشم خلال أعمال مؤتمر "اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي" في أذربيجان، ولا سيما قوله: " ومجلسه النيابي ورئيس المجلس ، نرى أن مذكرة التفاهم – الأميركية (...)".



الزميل، بكل محبة، يحق لكم التحدث باسم أنفسكم طبعاً، وباسم التكتل الذي تنتمون إليه، وباسم الرئيس ، لكن لا يحق لكم، لا من قريب ولا من بعيد، التحدث باسم لبنان أو باسم المجلس النيابي. وكفى الإيحاء بأن مواقفكم ونظرياتكم تمثِّل لبنان، لأن هذا الأمر غير صحيح ومرفوض جملةً وتفصيلًا.