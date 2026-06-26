النص المبدئي لاتفاق الإطار بين لبنان واسرائيل: تلتزم إسرائيل ولبنان باتخاذ تدابير بحسن نية تعكس نوايا إيجابية بما في ذلك وقف جميع الأعمال العدائية والتعهد بالعمل على البحث عن الرفات والإفراج