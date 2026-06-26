النص المبدئي لاتفاق الإطار بين لبنان واسرائيل: تشدد حكومة إسرائيل على أن عملياتها العسكرية في لبنان هي حصراً نتيجة للهجمات والتهديدات والنوايا العدائية الصادرة عن الجماعات المسلحة غير التابعة للدول