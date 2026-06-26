النص المبدئي لاتفاق الإطار بين لبنان واسرائيل: بعد التأكد من نجاح نزع سلاح الجماعات المسلحة وتفكيك بنيتها التحتية في هذه المناطق ستتولى القوات اللبنانية المسؤولية الأمنية الكاملة والفعالة فيها وستبدأ