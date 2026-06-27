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تجمع العشائر العربية: نحذر من التعرض للسرايا الحكومية

2026-06-27 | 03:59
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تجمع العشائر العربية: نحذر من التعرض للسرايا الحكومية
تجمع العشائر العربية: نحذر من التعرض للسرايا الحكومية

تابع تجمع العشائر العربية "ببالغ القلق والأسف ما تشهده العاصمة بيروت من توترات ومظاهر احتجاج في محيط السرايا الحكومية، على خلفية التطورات السياسية الأخيرة".

وقال في بيان: "انطلاقًا من ثوابتنا الوطنية، نؤكد وقوفنا الكامل إلى جانب الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية، ودعمنا لكل ما يصدر عنها ضمن الأطر الدستورية والقانونية، إيمانًا منا بأن الدولة وحدها هي المرجعية الشرعية، وأن معالجة الخلافات الوطنية لا تكون إلا بالحوار والمؤسسات، لا بمنطق الشارع وفرض الوقائع بالقوة. وإذ نؤكد احترام حق اللبنانيين في التعبير السلمي عن آرائهم، فإننا نحذر من مغبة التعرض للسرايا الحكومية، أو المساس بهيبة الدولة، أو الإساءة إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء والرئيس نواف سلام، لأن ذلك يشكل مساسًا بمؤسسات الدولة ورمزيتها، ويفتح الباب أمام منزلقات لا تخدم إلا الفوضى والانقسام".

وتابع: "كما ندعو جميع المعترضين إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس، والاحتكام إلى الدستور والقانون، واعتماد الوسائل الديمقراطية المشروعة للتعبير عن مواقفهم، بعيدًا عن أي تصعيد في الشارع أو خطاب تحريضي أو تطاول على المقامات الدستورية. وفي الوقت نفسه، نطالب الدولة اللبنانية، بكافة أجهزتها العسكرية والأمنية، بالقيام بمسؤولياتها الكاملة في حفظ الأمن والنظام العام، وحماية السراي الحكومي والمؤسسات الشرعية، وصون أمن العاصمة وكرامة أهلها، وعدم السماح لأي جهة كانت بفرض أمر واقع خارج سلطة القانون. وإن تجمع العشائر العربية، وهو يضع ثقته الكاملة بالدولة وقدرتها على فرض الأمن وحماية المؤسسات، يؤكد أن كرامة بيروت، وهيبة الدولة، ومقام رئاسة مجلس الوزراء، هي خطوط وطنية لا يجوز تجاوزها أو المساس بها تحت أي ذريعة".

وختم البيان: "نؤكد أن أبناء العشائر العربية سيبقون، كما كانوا دائمًا، سندًا للدولة، وحصنًا للاستقرار، وحراسًا لكرامة أهلهم في بيروت، ولن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام أي محاولة للنيل من هيبة العاصمة أو مؤسساتها الشرعية، وذلك تحت سقف الدولة والقانون. حمى الله لبنان، وحفظ بيروت، وصان مؤسسات الدولة، وجنب وطننا الفتن والفوضى العشائر العربية تحذر السرايا الحكومية وكرامة بيروت خط أحمر".
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