"انتصار للبنان".. نائب يعلق على الاتفاق

وقال الصادق، في منشور عبر منصة "إكس"، إن يقف للمرة الأولى منذ سنوات طويلة أمام "فرصة حقيقية للانتقال من منطق الساحات إلى منطق الدولة"، مشيرًا إلى أن الاتفاق يفتح الباب أمام إنهاء الصراع، واستعادة الأراضي المحتلة، وعودة إلى قراهم، وبسط سلطة كامل أراضيها.

وأضاف أن الاتفاق يشكّل أيضًا فرصة لاستعادة القرار الوطني "وانتزاعه من النفوذ "، والانطلاق نحو مرحلة من الاستقرار وإعادة الإعمار والازدهار.

وختم بالتأكيد أن "الرهان يجب أن يكون على الدولة"، معتبرًا أنها وحدها القادرة ، وحماية السيادة، وصون مستقبل لبنان، بما يعبّر عن تطلعات غالبية اللبنانيين إلى دولة "سيدة، حرة، وقادرة".