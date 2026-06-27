"انتصار للبنان".. نائب يعلق على الاتفاق

وقال الصادق، في منشور عبر منصة "إكس"، إن لبنان يقف للمرة الأولى منذ سنوات طويلة أمام "فرصة حقيقية للانتقال من منطق الساحات إلى منطق الدولة"، مشيرًا إلى أن الاتفاق يفتح الباب أمام إنهاء الصراع، واستعادة الأراضي المحتلة، وعودة النازحين إلى قراهم، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
وأضاف أن الاتفاق يشكّل أيضًا فرصة لاستعادة القرار الوطني "وانتزاعه من النفوذ الإيراني"، والانطلاق نحو مرحلة من الاستقرار وإعادة الإعمار والازدهار.
وختم بالتأكيد أن "الرهان يجب أن يكون على الدولة"، معتبرًا أنها وحدها القادرة على استعادة الأرض، وحماية السيادة، وصون مستقبل لبنان، بما يعبّر عن تطلعات غالبية اللبنانيين إلى دولة "سيدة، حرة، وقادرة".