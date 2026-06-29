الحكومة تُطلق خطة استعادة خدمات الاتصالات في الجنوب

ترأس نواف سلام اجتماعاً تنسيقياً ضمّ وزير الاتّصالات، ورؤساء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين في شركتي ألفا وتاتش وهيئة أوجيرو، والمديرَين العامَين في وزارة الاتّصالات، إلى جانب المديرين الهندسيين ومديري العمليات في الوزارة والشركات، خُصص لاستعراض خطة استعادة خدمات الاتّصالات في جنوب وتسريع تنفيذها.





وخلال الاجتماع، عرض وزير الاتّصالات الخطة التنفيذية التي أعدّتها الوزارة بالتعاون مع أوجيرو وألفا وتاتش، والهادفة إلى إعادة خدمات الاتّصالات في جميع المناطق الآمنة التي يمكن الوصول إليها خلال الأيام المقبلة، للقيام بأعمال الصيانة السريعة، وإعادة تزويد المواقع بالمحروقات، وإصلاح مصادر الطاقة وخطوط النقل، وتفعيل التجوال الوطني بين الشبكات، ونشر المحطات المتنقّلة (cell-on-wheels)، مع إعطاء الأولوية المطلقة لسلامة الفرق العاملة على .









وأكد الوزير أن هذه الخطة جرى الإعداد لها، والبدء بها، طوال فترة الحرب، من خلال مواصلة فرق الوزارة وأوجيرو وألفا وتاتش، كلّما سمحت الظروف الأمنية، أعمال الصيانة والتشغيل للحفاظ على استمرارية خدمات الاتّصالات، بدعم وتنسيق من والأجهزة الأمنية، وفي بعض المناطق بالتنسيق مع قوات اليونيفيل لتأمين الوصول الآمن إلى المواقع.

كما توجّه الوزير بتحية تقدير إلى جميع الموظّفين والمتعهّدين الذين واصلوا أداء واجبهم الوطني في أصعب الظروف، مستذكراً زملاءهم الذين استشهدوا أو أصيبوا أثناء تأدية مهامهم، ومؤكداً أن ضحياتهم كانت عاملاً أساسياً لإبقاء شبكة الاتّصالات في قائمة خلال الحرب.





وأشاد بالجهود التي بذلتها فرق وزارة الاتّصالات وأوجيرو وألفا وتاتش، مؤكداً أن قطاع الاتّصالات يشكل ركناً أساسياً في خطة التعافي الوطني، وأن إعادة الخدمات بسرعة تسهم في تسهيل عودة المواطنين، ودعم المؤسسات الرسمية، وتحريك عجلة إعادة الإعمار، والحفاظ على ترابط اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة.



وقال الرئيس سلام: "ليس إصلاح شبكة الاتّصالات مجرد إعادة تفعيل خدمة، بل هي إعادة وصل الناس ببعضهم وبالدولة. كلّ محطة تعود إلى الخدمة تُسهّل عودة المواطنين إلى قراهم، وتدعم إعادة الإعمار، وتعزز ثقة اللبنانيين بمؤسسات دولتهم."



، قال وزير الاتّصالات شارل الحاج إن "تعليماتنا كانت واضحة خلال الفترات الصعبة: يجب إعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن، في كلّ منطقة آمنة ويمكن الوصول إليها، مع الحفاظ على فرقنا العاملة. ما نقوم به هو بداية مرحلة التعافي، أما المرحلة التالية فهي إعادة بناء شبكة اتّصالات أكثر حداثة وصلابة، تعتمد على الألياف الضوئية (FTTH) وتقنيات الجيل الخامس (5G)، بما يضمن مستقبلاً رقمياً أفضل لأبناء الجنوب ولكلّ لبنان. في هذه المرحلة، من واجبنا أن نُبقي الناس على تواصل، لأن الاتّصال ليس مجرد خدمة، بل هو شعور بالأمان والانتماء، وجسر يربط المواطنين بأسرهم، وبالدولة، وببعضهم البعض."



واتفق المجتمعون على مواصلة التنسيق اليومي بين مختلف الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ الخطة وفق الأولويات الميدانية، وتقديم تقارير دورية حول نسب الإنجاز والتحديات، بما يضمن استعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن، دعماً لعودة الحياة الطبيعية في جنوب لبنان، وتمهيداً لمرحلة إعادة الإعمار الشاملة.