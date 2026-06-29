الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

الحكومة تُطلق خطة استعادة خدمات الاتصالات في الجنوب

2026-06-29 | 03:33
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الحكومة تُطلق خطة استعادة خدمات الاتصالات في الجنوب
الحكومة تُطلق خطة استعادة خدمات الاتصالات في الجنوب

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعاً تنسيقياً ضمّ وزير الاتّصالات، ورؤساء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين في شركتي ألفا وتاتش وهيئة أوجيرو، والمديرَين العامَين في وزارة الاتّصالات، إلى جانب المديرين الهندسيين ومديري العمليات في الوزارة والشركات، خُصص لاستعراض خطة استعادة خدمات الاتّصالات في جنوب لبنان وتسريع تنفيذها.


وخلال الاجتماع، عرض وزير الاتّصالات الخطة التنفيذية التي أعدّتها الوزارة بالتعاون مع أوجيرو وألفا وتاتش، والهادفة إلى إعادة خدمات الاتّصالات في جميع المناطق الآمنة التي يمكن الوصول إليها خلال الأيام المقبلة، للقيام بأعمال الصيانة السريعة، وإعادة تزويد المواقع بالمحروقات، وإصلاح مصادر الطاقة وخطوط النقل، وتفعيل التجوال الوطني بين الشبكات، ونشر المحطات المتنقّلة (cell-on-wheels)، مع إعطاء الأولوية المطلقة لسلامة الفرق العاملة على الأرض.

وأكد الوزير أن هذه الخطة جرى الإعداد لها، والبدء بها، طوال فترة الحرب، من خلال مواصلة فرق الوزارة وأوجيرو وألفا وتاتش، كلّما سمحت الظروف الأمنية، أعمال الصيانة والتشغيل للحفاظ على استمرارية خدمات الاتّصالات، بدعم وتنسيق من الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، وفي بعض المناطق بالتنسيق مع قوات اليونيفيل لتأمين الوصول الآمن إلى المواقع.
 
كما توجّه الوزير بتحية تقدير إلى جميع الموظّفين والمتعهّدين الذين واصلوا أداء واجبهم الوطني في أصعب الظروف، مستذكراً زملاءهم الذين استشهدوا أو أصيبوا أثناء تأدية مهامهم، ومؤكداً أن ضحياتهم كانت عاملاً أساسياً لإبقاء شبكة الاتّصالات في لبنان قائمة خلال الحرب.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود التي بذلتها فرق وزارة الاتّصالات وأوجيرو وألفا وتاتش، مؤكداً أن قطاع الاتّصالات يشكل ركناً أساسياً في خطة التعافي الوطني، وأن إعادة الخدمات بسرعة تسهم في تسهيل عودة المواطنين، ودعم المؤسسات الرسمية، وتحريك عجلة إعادة الإعمار، والحفاظ على ترابط اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة.

وقال الرئيس سلام: "ليس إصلاح شبكة الاتّصالات مجرد إعادة تفعيل خدمة، بل هي إعادة وصل الناس ببعضهم وبالدولة. كلّ محطة تعود إلى الخدمة تُسهّل عودة المواطنين إلى قراهم، وتدعم إعادة الإعمار، وتعزز ثقة اللبنانيين بمؤسسات دولتهم."

من جهته، قال وزير الاتّصالات شارل الحاج إن "تعليماتنا كانت واضحة خلال الفترات الصعبة: يجب إعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن، في كلّ منطقة آمنة ويمكن الوصول إليها، مع الحفاظ على سلامة فرقنا العاملة. ما نقوم به اليوم هو بداية مرحلة التعافي، أما المرحلة التالية فهي إعادة بناء شبكة اتّصالات أكثر حداثة وصلابة، تعتمد على الألياف الضوئية (FTTH) وتقنيات الجيل الخامس (5G)، بما يضمن مستقبلاً رقمياً أفضل لأبناء الجنوب ولكلّ لبنان. في هذه المرحلة، من واجبنا أن نُبقي الناس على تواصل، لأن الاتّصال ليس مجرد خدمة، بل هو شعور بالأمان والانتماء، وجسر يربط المواطنين بأسرهم، وبالدولة، وببعضهم البعض."

واتفق المجتمعون على مواصلة التنسيق اليومي بين مختلف الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ الخطة وفق الأولويات الميدانية، وتقديم تقارير دورية حول نسب الإنجاز والتحديات، بما يضمن استعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن، دعماً لعودة الحياة الطبيعية في جنوب لبنان، وتمهيداً لمرحلة إعادة الإعمار الشاملة.
مقالات ذات صلة
الحكومة تُطلق خطة استعادة خدمات الاتصالات في الجنوب

محليات

لبنان

الجنوب

البقاع

اتصالات

نواف سلام

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"تكليف سياسي" برفض الاتفاق.. هذا ما كشفه نائب "حزب الله"!
الحرارة ترتفع مجدداً.. إليكم أحوال الطقس!

اقرأ ايضا في محليات

60$ فقط بدلاً من 95$! اشتركوا الآن في تطبيق TOD واربحوا جوائز قيّمة
07:34

60$ فقط بدلاً من 95$! اشتركوا الآن في تطبيق TOD واربحوا جوائز قيّمة

60$ فقط بدلاً من 95$ 🤙اشتركوا الآن بتطبيق TOD وذلك عبر مسح رمز QR الظاهر على شاشة "الجديد" أو من خلال الرابط الموجود أدناه، واستمتعوا بمتابعة جميع مباريات كأس العالم 🏆 👇

07:34

60$ فقط بدلاً من 95$! اشتركوا الآن في تطبيق TOD واربحوا جوائز قيّمة

60$ فقط بدلاً من 95$ 🤙اشتركوا الآن بتطبيق TOD وذلك عبر مسح رمز QR الظاهر على شاشة "الجديد" أو من خلال الرابط الموجود أدناه، واستمتعوا بمتابعة جميع مباريات كأس العالم 🏆 👇

زيادة التقديمات الصحية لمرضى القلب والسرطان.. إليكم التفاصيل
07:24

زيادة التقديمات الصحية لمرضى القلب والسرطان.. إليكم التفاصيل

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، في بيان: "لأن أمراض القلب والسرطان تضع المضمونين أمام تحدٍّ صحيّ وماليّ يفوقان طاقتهم في أغلب الأحيان، تعمل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تطوير تغطيتها بما يواكب كلفة العلاج الفعليّة وحساسية هذه الحالات.

07:24

زيادة التقديمات الصحية لمرضى القلب والسرطان.. إليكم التفاصيل

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، في بيان: "لأن أمراض القلب والسرطان تضع المضمونين أمام تحدٍّ صحيّ وماليّ يفوقان طاقتهم في أغلب الأحيان، تعمل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تطوير تغطيتها بما يواكب كلفة العلاج الفعليّة وحساسية هذه الحالات.

يحدث الآن

اخترنا لك
60$ فقط بدلاً من 95$! اشتركوا الآن في تطبيق TOD واربحوا جوائز قيّمة
07:34
الرئيس عون: نعمل لدولة واحدة تحمي جميع اللبنانيين وتحافظ على حقوقهم
07:24
زيادة التقديمات الصحية لمرضى القلب والسرطان.. إليكم التفاصيل
07:24
الرئيس عون امام وفد من بلديات منطقة عكار: لم تكن يوماً عكار خارج الدولة لكن الدولة كانت بعيدة عنها وانا التزمت في ان تكون مؤسسات الدولة وإداراتها إلى جانب اهل عكار
07:22
رجي: أولوية لبنان ضمان الانسحاب واستكمال خطة حصر السلاح
07:06
لـ أصحاب المولدات: تركيب العدادات إلزامي.. وإليكم تسعيرة شهر حزيران!
07:03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026