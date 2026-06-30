"غيوم وانخفاض بدرجات الحرارة".. كيف سيكون الطقس؟

-الطقس المتوقع في لبنان
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الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال و في الداخل، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.
الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما تبقى من دون تعديل على الساحل، يتشكّل الضباب على المرتفعات المتوسطة وتنشط الرياح في المناطق الشمالية.
الخميس: غام جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل، كما يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة.
الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة بخاصة شمال البلاد، واستقرار بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة.