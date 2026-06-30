"غيوم وانخفاض بدرجات الحرارة".. كيف سيكون الطقس؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما تبقى من دون تعديل على الساحل، يتشكّل الضباب على المرتفعات المتوسطة وتنشط الرياح في المناطق الشمالية.



