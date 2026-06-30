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محليات

هل تنخفض الأسعار؟ اجتماع يجمع الاقتصاد والتجار

2026-06-30 | 06:50
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هل تنخفض الأسعار؟ اجتماع يجمع الاقتصاد والتجار
هل تنخفض الأسعار؟ اجتماع يجمع الاقتصاد والتجار

عقد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط اليوم اجتماعاً مع المستوردين وأصحاب السوبرماركت والتجار لمتابعة الانخفاض المنتظر في أسعار السوق في ظلّ انخفاض أسعار النفط عالمياً.

وأكد البساط بعد الاجتماع، "أن ارتفاع الأسعار الذي شهدناه في آذار ونيسان الماضيين، بسبب زيادة كلفة الإنتاج والنقل والتأمين وسط الأوضاع الإقليمية، يجب أن يقابله اليوم انخفاض مماثل إثر تراجع الكلفة عالمياً".

وشدّد على أن "تراجع الأسعار عالمياً، وخصوصاً أسعار المحروقات، يجب أن ينعكس على أسعار السلع في الأسواق المحلية، بشكل سريع وواضح، وهو ما اجتمعنا لبحثه اليوم، ووزارة الاقتصاد تعمل على تكثيف جولاتها الرقابية لحماية المستهلك الذي يمرّ بظروف صعبة للغاية".

ولفت البساط إلى أن هوامش الأرباح غير المنطقية وغير المبرّرة لن تكون على حساب المواطنين، لافتاً إلى أن "بعض الانخفاضات بدأت تظهر تدريجياً في عدد من السلع منها الخضار واللحوم وبعض المعلبات، لكن ذلك ليس كافياً". وأضاف: "نقوم برصد أسعار نحو 60 سلعة أساسية يومياً، ومع انخفاض سعري البنزين والمازوت، بدأت تظهر بعض الانخفاضات لكن المطلوب أكثر من ذلك”.

وتابع وزير الاقتصاد: "إنها مؤشرات إيجابية، لكنها لا تزال دون المستوى المطلوب، ونحن نتطلع إلى انخفاض أكبر وأسرع في الأسعار، وسنواصل الضغط على مختلف القطاعات لضمان ترجمة تراجع الكلفة إلى انخفاض فعلي في أسعار البيع للمستهلك”.

وفي ما يخص تشديد الرقابة على الأسواق، أكد الوزير البساط أن الوزارة ستعتمد الأدوات الرقابية نفسها التي استخدمتها خلال موجة التضخم، لافتاً إلى أن “أكثر من 70 مراقباً ينفذون نحو 100 كشف ميداني أسبوعياً في مختلف المناطق، بالتنسيق مع القضاء والأجهزة الأمنية المعنية، لملاحقة أي مخالفات أو زيادات غير مبررة في الأسعار”.

كما حثّ البساط على إقرار مشروع قانون حماية المستهلك الجديد في مجلس النواب، والمراسيم التطبيقبة لقانون المنافسة، باعتبارهما من أبرز أدوات تعزيز الرقابة وحماية الأسواق.

ولدى سؤاله عن قرار مجلس الوزراء تعليق العمل بالمرسوم المتعلق بالرسوم البيئية، أوضح الوزير أن "الفكرة الأساسية للمرسوم لا تزال قائمة، وهي تقوم على مبدأ أن الملوّث يدفع، والمعتمد في العديد من دول العالم لتحميل كلفة معالجة النفايات للجهات المسببة لها، لاسيما وأن هذه الكلفة تعود وتقع على عاتق البلديات والدولة نفسها والبيئة".

وأوضح وزير الاقتصاد أن "المشكلة لم تكن في المبدأ، بل في توقيت تطبيقه، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، إلى جانب الضغوط التضخمية الأخيرة، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار استثنائي بتعليق العمل بالمرسوم."

وشدد الوزير البساط على أن وزارة الاقتصاد "ستكون بالمرصاد لأي محاولة لاستغلال الرسوم التي أُعلنت سابقاً لتبرير استمرار رفع الأسعار”، مؤكداً أن “أي زيادات حصلت خلال الأيام الماضية يجب ألا تتحول إلى زيادات دائمة بعد تعليق المرسوم."

وأكد البساط أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين في تأتي في أولويات الحكومة، والأهم هو الاستفادة من "انخفاض أسعار الطاقة عالمياً لتراجع أسعار السلع في لبنان، وهو ما ستعمل وزارة الاقتصاد على ضمانه من خلال الرقابة والمتابعة الميدانية في الأسابيع المقبلة."
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أولاً: يدعو المرابطون أهلنا اللبنانيين جميعاً إلى التكاتف واللحمة في سبيل الحفاظ على وطننا لبنان في هذه المرحلة المصيرية داخلياً وإقليمياً، كما يدعو المرابطون جميع القوى السياسية والقيادات الدينية للطوائف والمذاهب في لبنان إلى التروي والحكمة والعقلانية، في إدارة الواقع الشعبي اللبناني، والالتزام بما يصدرون من بيانات تدعو إلى الوحدة الوطنية بالفعل لا بالكلام فقط، لأن ما نشهده اليوم من انقسامات وسجالات سواء كانت على الإعلام المرئي والمسموع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ينذر بواقع خطر جداً، علينا جميعاً تجنبه ومكافحته بصدق وإيمان لنحفظ لبنان وطناً عربياً نهائياً لنا جميعاً.


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