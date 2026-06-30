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محليات

الخارجية القطرية: ويتكوف وكوشنر في قطر للقاء الوسطاء وبحث المفاوضات

2026-06-30 | 06:13
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الخارجية القطرية: ويتكوف وكوشنر في قطر للقاء الوسطاء وبحث المفاوضات
الخارجية القطرية: ويتكوف وكوشنر في قطر للقاء الوسطاء وبحث المفاوضات
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الخارجية القطرية: ويتكوف وكوشنر في قطر للقاء الوسطاء وبحث المفاوضات

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هل تنخفض الأسعار؟ اجتماع يجمع الاقتصاد والتجار
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هل تنخفض الأسعار؟ اجتماع يجمع الاقتصاد والتجار
06:50

هل تنخفض الأسعار؟ اجتماع يجمع الاقتصاد والتجار

عقد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط اليوم اجتماعاً مع المستوردين وأصحاب السوبرماركت والتجار لمتابعة الانخفاض المنتظر في أسعار السوق في ظلّ انخفاض أسعار النفط عالمياً.

وأكد البساط بعد الاجتماع، "أن ارتفاع الأسعار الذي شهدناه في آذار ونيسان الماضيين، بسبب زيادة كلفة الإنتاج والنقل والتأمين وسط الأوضاع الإقليمية، يجب أن يقابله اليوم انخفاض مماثل إثر تراجع الكلفة عالمياً".

وشدّد على أن "تراجع الأسعار عالمياً، وخصوصاً أسعار المحروقات، يجب أن ينعكس على أسعار السلع في الأسواق المحلية، بشكل سريع وواضح، وهو ما اجتمعنا لبحثه اليوم، ووزارة الاقتصاد تعمل على تكثيف جولاتها الرقابية لحماية المستهلك الذي يمرّ بظروف صعبة للغاية".

06:50

هل تنخفض الأسعار؟ اجتماع يجمع الاقتصاد والتجار

عقد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط اليوم اجتماعاً مع المستوردين وأصحاب السوبرماركت والتجار لمتابعة الانخفاض المنتظر في أسعار السوق في ظلّ انخفاض أسعار النفط عالمياً.

وأكد البساط بعد الاجتماع، "أن ارتفاع الأسعار الذي شهدناه في آذار ونيسان الماضيين، بسبب زيادة كلفة الإنتاج والنقل والتأمين وسط الأوضاع الإقليمية، يجب أن يقابله اليوم انخفاض مماثل إثر تراجع الكلفة عالمياً".

وشدّد على أن "تراجع الأسعار عالمياً، وخصوصاً أسعار المحروقات، يجب أن ينعكس على أسعار السلع في الأسواق المحلية، بشكل سريع وواضح، وهو ما اجتمعنا لبحثه اليوم، ووزارة الاقتصاد تعمل على تكثيف جولاتها الرقابية لحماية المستهلك الذي يمرّ بظروف صعبة للغاية".

مجدل زون بعد التفجير.. بين بري وباسيل! (صورة)
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06:06

مجدل زون بعد التفجير.. بين بري وباسيل! (صورة)

خلال استقبال الرئيس بري لباسل في عين التينة، شرح له رئيس المجلس كيف انقسمت بلدة مجدل زون إلى اثنين بعد التفجير الاسرائيلي.
وعرض بري صور البلدة أمام عدسات الكاميرا.

06:06

مجدل زون بعد التفجير.. بين بري وباسيل! (صورة)

خلال استقبال الرئيس بري لباسل في عين التينة، شرح له رئيس المجلس كيف انقسمت بلدة مجدل زون إلى اثنين بعد التفجير الاسرائيلي.
وعرض بري صور البلدة أمام عدسات الكاميرا.

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