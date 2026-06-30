من الجميل إلى بري: بقاء سلاح الحزب هو الفتنة بعينها

وأضاف: كفى رهانًا على المجهول، فيما بيوت معظم من تمثلونهم مهدّمة، وأهلهم يرزحون تحت أعباء الحرب والأزمات.

كفى التلويح بشبح الفتنة الداخلية، وأنتم تعلمون أكثر من غيركم أن بقاء سلاح خارج إطار الدولة بات أحد أبرز أسباب الفتنة، بل الفتنة بعينها.



، لسنوات، اعتبرتم أن هي الأهم، وذهبتم بعيدًا في تغطية سلاح حزب ، انطلاقًا من قناعة بأنها تحمي وجود الطائفة، ولو كانت هذه التغطية على حساب الدولة ومصلحة اللبنانيين، وتحديدًا الشيعة.

أما ، فقد تغيّرت المعادلة، وأصبحت حماية هذا الوجود تتطلّب التمايز، والكفّ عن تغطية سلاح حزب الله ومغامراته، لأن البديل هو المزيد من الحروب والدمار، حتى آخر قرية، وآخر ، وآخر طريق.