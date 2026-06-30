من الجميل إلى بري: بقاء سلاح الحزب هو الفتنة بعينها

عقدا تكتلي "التوافق الوطني" وتكتل "الاعتدال الوطني" لقاءهما الدوري التنسيقي في مكتب النائب محمد سليمان في بيروت حيث تم التباحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية، وصدر عن المجتمعين البيان التالي:اولاً، يؤكد المجتمعون دعمهم لكل مسعى يؤدي إلى انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، بما يمهّد لعودة أهلنا إلى قراهم وبلداتهم، وإطلاق ورشة إعادة الإعمار، واستكمال بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.
عقدت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون اجتماعها الدوري، برئاسة أمين الهيئة العميد مصطفى حمدان، وأصدرت البيان التالي:أولاً: يدعو المرابطون أهلنا اللبنانيين جميعاً إلى التكاتف واللحمة في سبيل الحفاظ على وطننا لبنان في هذه المرحلة المصيرية داخلياً وإقليمياً، كما يدعو المرابطون جميع القوى السياسية والقيادات الدينية للطوائف والمذاهب في لبنان إلى التروي والحكمة والعقلانية، في إدارة الواقع الشعبي اللبناني، والالتزام بما يصدرون من بيانات تدعو إلى الوحدة الوطنية بالفعل لا بالكلام فقط، لأن ما نشهده اليوم من انقسامات وسجالات سواء كانت على الإعلام المرئي والمسموع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ينذر بواقع خطر جداً، علينا جميعاً تجنبه ومكافحته بصدق وإيمان لنحفظ لبنان وطناً عربياً نهائياً لنا جميعاً.
أفادت "الوكالة الوطنية" بأن المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد وسيم فياض أرجأت إلى الخامس من آب المقبل محاكمة الفنان فضل شاكر في أربع دعاوى أمنية مقامة ضده.