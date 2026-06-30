"التوافق الوطني" و"الاعتدال الوطني": وحدة اللبنانيين خط أحمر والعفو العام أولوية وطنية وإنسانية

عقدا تكتلي "التوافق الوطني" وتكتل "الاعتدال الوطني" لقاءهما الدوري التنسيقي في مكتب النائب محمد سليمان في حيث تم التباحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية، وصدر عن المجتمعين البيان التالي:



اولاً، يؤكد المجتمعون دعمهم لكل مسعى يؤدي إلى انسحاب جيش الاحتلال من كامل الأراضي ، بما يمهّد لعودة أهلنا إلى قراهم وبلداتهم، وإطلاق ورشة إعادة الإعمار، واستكمال بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.

كما يؤكد المجتمعون دعمهم الكامل لمؤسسات الدولة الشرعية، وفي مقدمها فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس على المستوى السياسي، ولموقف على المستوى العسكري، ويشددون على أن الأولوية الوطنية وما يهمّ بالرغم من التباينات المطروحة حول اتفاق الاطار في هذه المرحلة، يبقى الحفاظ على الداخلية والسلم الأهلي، واعتماد الحوار المسؤول والابتعاد عن أي سجالات أو حملات إعلامية من شأنها تعميق الانقسام الداخلي، لأن وحدة اللبنانيين التي نعتبرها خطاً احمر تبقى الضمانة الأساسية لمواجهة التحديات.

ثانياً: بحث المجتمعون في اقتراح قانون العفو العام وتخفيض العقوبات، وأكدوا تمسكهم بإقرار قانون عفو عام عادل ومنصف، يعالج في مقدم أولوياته ملف الموقوفين الإسلاميين، بما يرفع الظلم عنهم ويضع حداً لاستمرار هذا الملف الإنساني، واتفق المجتمعون على تكثيف الاتصالات مع مختلف القوى السياسية للوصول إلى صيغة توافقية تضمن إقرار القانون في أقرب وقت.