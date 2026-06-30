بعد إلقائه رمانة يدوية.. الجيش يوقف مفتعل إشكال مغدوشة

أعلنت أن "دورية من أوقفت في المواطن (ق.م.)، بعدما أظهرت التحقيقات أنه مفتعل الإشكال الذي وقع في بلدة – بتاريخ 25 أيار 2026، وأقدم خلاله على إلقاء رمانة يدوية باتجاه عدد من المواطنين".

