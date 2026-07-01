بعد إزالة خيم البيال... الحجار يبحث أولويات بيروت
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، النائب وائل أبو فاعور، وجرى البحث في الأوضاع العامة على الساحة الداخلية.
كما التقى الوزير السابق زياد بارود.
واستقبل الوزير الحجار أيضا محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس المجلس البلدي ابراهيم زيدان وعددا من أعضاء المجلس البلدي، الذين أطلعوه على انتهاء عملية إزالة الخيم من منطقة البيال عند واجهة بيروت البحرية.
وخلال اللقاء، تم عرض واقع العمل البلدي في العاصمة والأولويات المطروحة، لا سيما تدابير السير والإجراءات الأمنية المتخذة في بيروت لقمع مخالفات الدراجات النارية وتعزيز السلامة المرورية.