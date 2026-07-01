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محليات

بعد إزالة خيم البيال... الحجار يبحث أولويات بيروت

2026-07-01 | 09:18
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بعد إزالة خيم البيال... الحجار يبحث أولويات بيروت
بعد إزالة خيم البيال... الحجار يبحث أولويات بيروت

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، النائب وائل أبو فاعور، وجرى البحث في الأوضاع العامة على الساحة الداخلية.


كما التقى الوزير السابق زياد بارود.


واستقبل الوزير الحجار أيضا محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس المجلس البلدي ابراهيم زيدان وعددا من أعضاء المجلس البلدي، الذين أطلعوه على انتهاء عملية إزالة الخيم من منطقة البيال عند واجهة بيروت البحرية.


وخلال اللقاء، تم عرض واقع العمل البلدي في العاصمة والأولويات المطروحة، لا سيما تدابير السير والإجراءات الأمنية المتخذة في بيروت لقمع مخالفات الدراجات النارية وتعزيز السلامة المرورية.

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بيروت

البيال

خيم البيال

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رجي: المسار التفاوضي للدولة وحده يحقق الانسحاب الإسرائيلي

أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي "أن المسار التفاوضي الذي أطلقته الدولة اللبنانية هو السبيل الوحيد والحصري لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، والتوصل إلى اتفاق دائم يُكرّس الاستقرار ويصون حقوق لبنان وسيادته ومصالحه الوطنية".

وفي بيان صادر عنه، أعرب رجي عن تقدير لبنان لما تبذله الدول الصديقة والشقيقة من جهود ومبادرات، وشدّد بوضوح لا لبس فيه على أن المرحلة الراهنة تستوجب توحيد الجهود كافة، محلية وإقليمية ودولية، خلف مسار واحد تقوده الدولة اللبنانية وحدها. ودعا جميع الشركاء الدوليين إلى تركيز دعمهم على هذا المسار بوصفه الإطار الشرعي الوحيد المؤهَّل للإفضاء إلى تسوية حقيقية ودائمة، محذراً من أن أي مسارات موازية أو أطر بديلة تسعى إلى شمول الملف اللبناني بعيداً عن الدولة اللبنانية لن تُنتج سوى التشتت وإضعاف الموقف التفاوضي اللبناني في لحظة بالغة الحساسية.

09:29

رجي: المسار التفاوضي للدولة وحده يحقق الانسحاب الإسرائيلي

أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي "أن المسار التفاوضي الذي أطلقته الدولة اللبنانية هو السبيل الوحيد والحصري لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، والتوصل إلى اتفاق دائم يُكرّس الاستقرار ويصون حقوق لبنان وسيادته ومصالحه الوطنية".

وفي بيان صادر عنه، أعرب رجي عن تقدير لبنان لما تبذله الدول الصديقة والشقيقة من جهود ومبادرات، وشدّد بوضوح لا لبس فيه على أن المرحلة الراهنة تستوجب توحيد الجهود كافة، محلية وإقليمية ودولية، خلف مسار واحد تقوده الدولة اللبنانية وحدها. ودعا جميع الشركاء الدوليين إلى تركيز دعمهم على هذا المسار بوصفه الإطار الشرعي الوحيد المؤهَّل للإفضاء إلى تسوية حقيقية ودائمة، محذراً من أن أي مسارات موازية أو أطر بديلة تسعى إلى شمول الملف اللبناني بعيداً عن الدولة اللبنانية لن تُنتج سوى التشتت وإضعاف الموقف التفاوضي اللبناني في لحظة بالغة الحساسية.

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