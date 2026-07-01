عاجل
صحيفة الشرق الأوسط: الهيئة العامة للتجارة الخارجية في السعودية ابلغت اتحاد الغرف التجارية صدور الأمر السامي القاضي بالموافقة على استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة
صحيفة الشرق الأوسط: الهيئة العامة للتجارة الخارجية في السعودية ابلغت اتحاد الغرف التجارية صدور الأمر السامي القاضي بالموافقة على استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
29 o
AlJadeedTv
البقاع
28 o
AlJadeedTv
الجنوب
26 o
AlJadeedTv
الشمال
27 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
25 o
AlJadeedTv
كسروان
27 o
AlJadeedTv
متن
27 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

رجي: المسار التفاوضي للدولة وحده يحقق الانسحاب الإسرائيلي

2026-07-01 | 09:29
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
رجي: المسار التفاوضي للدولة وحده يحقق الانسحاب الإسرائيلي
رجي: المسار التفاوضي للدولة وحده يحقق الانسحاب الإسرائيلي

أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي "أن المسار التفاوضي الذي أطلقته الدولة اللبنانية هو السبيل الوحيد والحصري لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، والتوصل إلى اتفاق دائم يُكرّس الاستقرار ويصون حقوق لبنان وسيادته ومصالحه الوطنية".

وفي بيان صادر عنه، أعرب رجي عن تقدير لبنان لما تبذله الدول الصديقة والشقيقة من جهود ومبادرات، وشدّد بوضوح لا لبس فيه على أن المرحلة الراهنة تستوجب توحيد الجهود كافة، محلية وإقليمية ودولية، خلف مسار واحد تقوده الدولة اللبنانية وحدها. ودعا جميع الشركاء الدوليين إلى تركيز دعمهم على هذا المسار بوصفه الإطار الشرعي الوحيد المؤهَّل للإفضاء إلى تسوية حقيقية ودائمة، محذراً من أن أي مسارات موازية أو أطر بديلة تسعى إلى شمول الملف اللبناني بعيداً عن الدولة اللبنانية لن تُنتج سوى التشتت وإضعاف الموقف التفاوضي اللبناني في لحظة بالغة الحساسية.

مقالات ذات صلة
رجي: المسار التفاوضي للدولة وحده يحقق الانسحاب الإسرائيلي

محليات

رجي

لبنان

وزير الخارجية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لبنان أمام خيارين!
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان إلا بعد وضع معايير يلتزم فيها الجيش اللبناني بالتحرك ضد "حزب الله" فورًا

اقرأ ايضا في محليات

الهزاع يستقبل سفيرة سويسرا في لبنان
12:19

الهزاع يستقبل سفيرة سويسرا في لبنان

‏استقبل القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في جمهورية لبنان إياد الهزاع، سفيرة سويسرا في جمهورية لبنان السيدة نيكول رودر.

‏وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتعزيز التنسيق والتشاور بين البعثتين بما يخدم المصالح المشتركة.

12:19

الهزاع يستقبل سفيرة سويسرا في لبنان

‏استقبل القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في جمهورية لبنان إياد الهزاع، سفيرة سويسرا في جمهورية لبنان السيدة نيكول رودر.

‏وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتعزيز التنسيق والتشاور بين البعثتين بما يخدم المصالح المشتركة.

الهزاع والحديد يبحثان تعزيز التعاون بين سوريا والأردن في لبنان
12:15

الهزاع والحديد يبحثان تعزيز التعاون بين سوريا والأردن في لبنان

‏التقى القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في جمهورية لبنان إياد الهزاع، سفير المملكة الأردنية الهاشمية في جمهورية لبنان، وليد الحديد و ‏استعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، بالإضافة للمستجدات الأخيرة في المنطقة، كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البعثتين في المجالات المختلفة

12:15

الهزاع والحديد يبحثان تعزيز التعاون بين سوريا والأردن في لبنان

‏التقى القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في جمهورية لبنان إياد الهزاع، سفير المملكة الأردنية الهاشمية في جمهورية لبنان، وليد الحديد و ‏استعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، بالإضافة للمستجدات الأخيرة في المنطقة، كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البعثتين في المجالات المختلفة

يحدث الآن

اخترنا لك
الهزاع يستقبل سفيرة سويسرا في لبنان
12:19
لماذا يتأثر الأوروبيون بالحر.. بعكس الخليج (شاهد الفيديو)
12:17
الهزاع والحديد يبحثان تعزيز التعاون بين سوريا والأردن في لبنان
12:15
⚽ انطلاق مباراة إنجلترا والكونغو ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم
11:59
عن ملف بيع عقار المدور... بيان من مصلحة سكك الحديد
11:30
اليونيفيل: رغم القيود.. مستمرون في جنوب لبنان
11:05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026