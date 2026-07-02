عون: مرتاحون للتنسيق مع سوريا.. ودعوة رسمية من الشرع لزيارة دمشق

وشدّد عون على حرص على استقرار ، تمامًا كما تحرص سوريا على استقرار لبنان، معربًا عن ارتياحه للتنسيق القائم بين البلدين، لا سيما في مجالات ضبط الحدود ومنع تهريب الأشخاص والسلاح وكل ما من شأنه الإضرار بأمن البلدين.

وأضاف رئيس الجمهورية أن الرئيس السوري أحمد أكد له، في أكثر من لقاء واتصال، أن دور سوريا لن يكون كما كان في الماضي، وأن صفحة فُتحت بين البلدين، بحيث لن تكون سوريا إلى جانب طرف ضد آخر، بل إلى جانب جميع اللبنانيين.

كما رحّب عون بتشكيل اللجنة العليا - ، معتبرًا أنها تشكل إطارًا للحفاظ على مصالح البلدين وتعزيز التعاون بينهما.

، نقل السوري أسعد الشيباني إلى تحيات الرئيس أحمد الشرع، وسلّمه دعوة رسمية لزيارة دمشق، مؤكدًا أن زيارته إلى تهدف إلى تعزيز العلاقات اللبنانية - السورية وتفعيل التنسيق بين البلدين، لا سيما في المجال الاقتصادي.