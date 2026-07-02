الشيباني من بيت الكتائب : نفتح صفحة جديدة بين لبنان وسوريا

الشيباني من بيت الكتائب: لم نتطرق إلى أي مبادرة تتعلق بسلاح حزب الله وسوريا الجديدة تنظر إلى لبنان كشريك ونقدّر الجهود التي تقوم بها الدولة اللبنانية