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محليات

الحجار يتابع مع المحافظين أوضاع العائدين والنازحين

2026-07-07 | 05:20
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الحجار يتابع مع المحافظين أوضاع العائدين والنازحين
الحجار يتابع مع المحافظين أوضاع العائدين والنازحين

عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماعا مع المحافظين في مكتبه في الوزارة، جرى خلاله عرض الأوضاع العامة في مختلف المحافظات، ومتابعة شؤون المناطق وسير العمل فيها.

واطّلع الوزير الحجار من المحافظين على أوضاع الأهالي في المناطق التي تمكنوا من العودة إليها في الجنوب والضاحية، وأوضاع النازحين الذين لا يزالون في مراكز الإيواء في مختلف المحافظات، طالبا بمتابعة شؤونهم وتأمين حاجاتهم، بالتنسيق مع وحدة إدارة الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء والأجهزة المعنية.
كما اطلع على انتهاء عملية إزالة الخيم من مختلف أنحاء مدينة بيروت.

وشدد الوزير الحجار على ضرورة مواصلة متابعة الأوضاع الميدانية في مختلف المناطق، وتعزيز التنسيق بين المحافظين والأجهزة الأمنية والإدارات المعنية، بما يضمن حسن سير العمل، والحفاظ على النظام العام، والاستجابة السريعة لحاجات المواطنين.
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