هدنة ما قبل الحرب الطاحنة.. محطتان تحددان المسار (النهار)

كتبت صحيفة "النهار":



فيما يسود الداخل اللبناني جمود عملي، وسط سيل من المواقف والتصاريح، التي لا تبدّل كثيراً في التطورات الإقليمية المفضية إلى معادلات ، يترقّب اللبنانيون محطتين أساسيتين هذا الشهر، الأولى في الإيطالية روما التي ستستضيف في 14 و15 الجاري مبدئياً، جولة محادثات لبنانية – إسرائيلية جديدة، لمراقبة مدى التعاون في دفع اتفاق الإطار قدماً، وسط حملة تشكيك ، وتتمدد حول صعوبة تطبيقه.

والمحطة الثانية في واشنطن التي يُتوقع أن يحل ضيفاً فيها رئيس الجمهورية جوزاف عون، والذي سيلتقي في البيت الأبيض الرئيس الأميركي . وقد رسم عبر "النهار" أمس، أهداف تلك الزيارة وسقوفها لناحية رفضه لقاء رئيس وزراء بنيامين نتنياهو. ويعوّل الرسمي على هذه الزيارة للتأكد من مضي في الاتفاق الموقّع برعايتها، واستعدادها لتطويره وجعله واقعاً عبر الضغط على إسرائيل لتنفيذ بنوده، أو تركه يسقط من تلقاء نفسه.



وعليه فإن الوقت الفاصل من ، وإلى الموعدين، يُبقي كل العالقة في ثلاجة الانتظار، وعرضة لسجالات تعلو ثم تخبو، مترافقة مع تصعيد إسرائيلي مستمر، وإن كان لا يبلغ حدّ قيام حرب موسعة من جديد في المرحلة الراهنة.



وفي هذا الإطار، أعرب مصدر دبلوماسي عبر "النهار" عن تخوّفه من أن تكون المرحلة الحالية، هدنة ما قبل استعادة حرب طاحنة، إذ إن فوز نتنياهو في الانتخابات المقبلة، إن حصل، سيجعله يمضي في خطته للقضاء على " " كما يراها من منظوره. وبالتالي فإن عودة الحرب ستكون مرجّحة.