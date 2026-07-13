سلام في بعبدا.. والانسحاب قبل أي بحث آخر

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، مساء في قصر بعبدا، رئيس نواف سلام، حيث بحثا في الأوضاع العامة في البلاد، ولا سيما في الجنوب، في ظل استمرار الأعمال العدائية .