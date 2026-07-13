سلام في بعبدا.. والانسحاب قبل أي بحث آخر

وتناول اللقاء جولة المفاوضات اللبنانية
– الأميركية – الإسرائيلية
المقررة غداً وبعد غد في روما، إذ شدد الجانبان على التوجيهات المعطاة للوفد اللبناني بضرورة المطالبة بالبدء الفوري بانسحاب القوات
الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين قبل أي بحث آخر.
كما أطلع الرئيس سلام، الرئيس عون
على نتائج زيارته الرسمية إلى تركيا، وحصيلة محادثاته مع المسؤولين الأتراك، وفي مقدمهم الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتطرق البحث أيضاً إلى الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس عون إلى الولايات المتحدة
، واللقاء الذي سيعقده مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب
.