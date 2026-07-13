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محليات

سلام في بعبدا.. والانسحاب قبل أي بحث آخر

2026-07-13 | 12:32
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سلام في بعبدا.. والانسحاب قبل أي بحث آخر
سلام في بعبدا.. والانسحاب قبل أي بحث آخر

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، مساء اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، حيث بحثا في الأوضاع العامة في البلاد، ولا سيما في الجنوب، في ظل استمرار الأعمال العدائية الإسرائيلية.

وتناول اللقاء جولة المفاوضات اللبنانية – الأميركية – الإسرائيلية المقررة غداً وبعد غد في روما، إذ شدد الجانبان على التوجيهات المعطاة للوفد اللبناني بضرورة المطالبة بالبدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين قبل أي بحث آخر.

كما أطلع الرئيس سلام، الرئيس عون على نتائج زيارته الرسمية إلى تركيا، وحصيلة محادثاته مع المسؤولين الأتراك، وفي مقدمهم الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتطرق البحث أيضاً إلى الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس عون إلى الولايات المتحدة، واللقاء الذي سيعقده مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
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