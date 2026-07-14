لجنة المال والموازنة تُقرّ قانون إصلاح المصارف

وقال : "عدّلنا المادة 3 بصيغة مقبولة تحت أحكام قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 70. وقد ناقشنا وصححنا، ونريد التفاهم مع والمرجعيات الدولية، ولكن ليس على حساب فهمنا وعلمنا وقوانيننا ومصلحة ناسنا".وخلال مؤتمر صحافي عقب انتهاء الجلسة، أكد كنعان أنه "لمنع التداخل والتعطيل، وضّحنا المادة 13 من قانون إصلاح المصارف، بالتوافق مع الحكومة ومصرف "، مشيرًا إلى أن "الهيئة المصرفية تتمتع بكل الصلاحيات على صعيد إصلاح المصارف، لكنها ليست مجلسًا مركزيًا، فلا تصدر التعاميم، بل توصي بها".وعن قانون استرداد الودائع، أكد كنعان أن القانون "غير نائم" في ، بل يخضع للتعديل من الحكومة عبر لجنة شُكّلت لهذه الغاية، وأضاف: "مطلبنا المعالجة الجدية، عبر تأمين التمويل والإمكانات لإعطاء الحقوق لأصحابها، بعد التدقيق في موجودات الدولة والمصارف".