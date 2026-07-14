​ ممثلاً بري.. وفد من "أمل" في قطر

الوفد نقل تعازي الرئيس بري
وقيادة حركة أمل الى دولة قطر، أميرا وحكومة وشعبا برحيل الأمير الوالد الذي شكّل رحيله خسارة للأمة العربية
وللانسانية، وكان له المآثر الكبيرة لوقفته الى جانب لبنان
واللبنانيين وخاصة أهل الجنوب المقاوم في أحلك الظروف وأشدها.
وقد دون النائب زعيتر باسم
الرئيس نبيه
والحركة في سجل التعازي:
صاحب السمو امير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المحترم،
بإسم دولة رئيس مجلس النواب
رئيس حركة أمل الأستاذ نبيه بري
، وكتلة "التنمية والتحرير"، نتقدم منكم ومن سائر الأسرة الكريمة وعموم الشعب القطري الشقيق بأحر التعازي والمواساة، سائلين المولى أن يلهمنا وأيامكم عظيم الصبر والسلوان، وأن يسكن الراحل الكبير الفسيح من جناته، وأن يمن عليكم بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة قطر وشعبها الشقيق بدوام الأمن الإستقرار.
ولن ينسى اللبنانيون عامة والجنوبيون خاصة وقوف الراحل الكبير إلى جانبهم في أصعب الظروف.