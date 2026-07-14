​ ممثلاً بري.. وفد من "أمل" في قطر

زار وفد من حركة أمل ضم النائب غازي زعيتر ممثلا ، والنائبان قبلان قبلان وأشرف بيضون ، عضوي المكتب السياسي في الحركة حسن قبلان وعلي رحال، مسؤول العلاقات الخارجية في الحركة علي حايك ومسؤول العلاقات الاسيوية في المكتب محمد عيسى السفارة القطرية في مقدماً التعازي للسفير القطري في الشيخ سعود آل ثاني بوفاة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.