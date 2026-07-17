نجاح الخطة.. رسالة أميركية الى حزب الله!

شدّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض على أن انتهاء جولة التفاوض في روما بين الوفد اللبناني والجانب الإسرائيلي كشف، بحسب تعبيره، مزيدًا من هشاشة الموقف الرسمي اللبناني، ووسّع الهوّة بين السلطة والمجتمع اللبناني، ولا سيما المجتمع الجنوبي.
حاصرت عملية تمشيط نفذتها قوات العدو، ليلًا، عددًا من اهالي بلدة حاريص الذين ناشدوا الجيش العمل على إجلائهم.
قام وفد من نقابة أطباء الأسنان في لبنان-بيروت برئاسة النقيب الدكتور زياد زيدان بزيارة معالي وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين في مكتبه في الوزارة وتم التداول بأمور وشؤون المهنة حيث أبدى