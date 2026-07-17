زيارة عون إلى واشنطن لن تكون عادية.. من على جدول لقاءاته؟(الجمهورية)

قال مصدر سياسي مطلع لـ«الجمهورية»، إنّ زيارة لواشنطن لن تكون عادية وفق البروتوكولات فقط ومن أجل الصورة في البيت ، إنما تكمن أهمّيتها في توقيتها الذي يتزامن مع بدء تنفيذ «صيغة الإطار» المتفق عليها بين وإسرائيل برعاية أميركية وتسلّم للمناطق التجريبية، بالإضافة إلى أنّ جدول لقاءات الرئيس عون سيكون مزدحماً وبالغ الأهمّية.

ويضيف المصدر، أنّ جدول أعمال رئيس الجمهورية سيتضمّن لقاءات عدة مع أعضاء في الكونغرس الأميركي فاعلين في ملفات عموماً، ولبنان خصوصاً، ليدور البحث عن آلية تمكين الدولة من استعادة قرارها الأمني والعسكري كما السياسي والاقتصادي، عبر تفكيك الميليشيات والاقتصاد الأسود.

وإلى ذلك، يضيف المصدر نفسه، أنّ الرئيس عون سيلتقي أيضاً أبرز مسؤولي وباحثي مراكز الدراسات والأبحاث التي ترفد المؤسسات الأميركية والغربية باستراتيجياتها السياسية والأمنية في الشرق الأوسط، ومنهم ديبلوماسيون سابقون أميركيون وشرق أوسطيون.