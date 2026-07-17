من مستشفى كانت تُعالج فيه والدة نصر الله إلى قيادات الحزب.. كواليس توقيف أخطر عميل! (المدن)

ويفصّل المصدر لـِ "المدن" أبعاد حركة الموقوف خليفة، وأشار إلى أنه كان يتمتع بهامش حركةٍ واسعٍ ومقنع. إذ كان يتردد بانتظامٍ إلى العراق بحكم طبيعة عمله لدى شركة عراقية، فضلًا عن كونه متزوجًا من سيدة عراقية ويقيم هناك لفترات طويلة وبشكل متكرر. وفّر هذا الغطاء له ملاذًا آمنًا عن أعين الأجهزة وأتاح له التحرك لتنفيذ المهام المطلوبة منه.

لكن القيمة الاستخباراتية لخليفة لا تكمن في موقعه الجغرافيّ فقط، بل في شبكة علاقته العائلية اللصيقة ببيئة الصلبة. ويكشف المصدر لـِ "المدن" أن الموقوف هو ابن خال "مريم" زوجة القائد السابق لوحدة الرضوان في حزب إبراهيم عقيل، الذي اغتالته في غارة جوية في منطقة الجاموس في أيلول العام 2024.

جعلت هذه القرابة المباشرة من فؤاد خليفة هدفًا للموساد. وتشير معلومات "المدن" إلى أن مشغليه الإسرائيليين طلبوا منه محاولة التقرب من قريبته زوجة عقيل، لجمع معلوماتٍ حول تحركاتها التي تؤدي للوصول إلى زوجها. لكن هذا المخطط لم يكتب له النجاح. إذ عجز خليفة عن إنجاز المهمة نتيجة القيود الأمنية التي يفرضها حزب الله على حركة قادته من الصف الأول، وتحديدًا في فترة حرب الإسناد العام 2024. وهذا ما أبلغ به خليفة مشغليه الإسرائيليين بعد تعذر وصوله إلى دائرة إبراهيم عقيل العائلية.