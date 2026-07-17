تنظيم المهنة وتعويض العيادات المتضررة.. أبرز ملفات لقاء وزير الصحة والنقابة

قام وفد من في لبنان-بيروت برئاسة النقيب الدكتور زياد بزيارة معالي الدكتور ركان في مكتبه في الوزارة وتم التداول بأمور وشؤون المهنة حيث أبدى



معاليه كل التجاوب بمعظم الملفات المطروحة وأعطى تعليماته لمستشاريه لتنفيذ ما تم الإتفاق عليه.

وفي الختام شكر النقيب معالي الوزير الإستقبال والتجاوب وتمنى له التوفيق في مهامه في هذه الظروف الصعبة

اما الملفات التي طرحت فهي :

-الواقع الصحي في والمواصفات المطلوبة في العيادات.

-المطالبة بتأمين التعويضات للعيادات المتضررة عبر الدولة او الجهات المانحة.

-المساعدة في ملاحقة المخالفات من أطباء وعيادات غير مرخصة

-فرض سنة جدارة وإمتياز على الأطباء المتخرجين من الخارج قبل منح إذن مزاولة المهنة.

-إعادة العمل على تعديل النظام الداخلي المتعلق بقانون الإعلام والإعلان في طب الأسنان.

-متابعة مستجدات ملف "استخدام مواد الفيلر والبوتوكس"، والتنسيق المستمر مع في ضوء المشروع التنظيمي الجاري إعداده، بما يضمن الامتثال الكامل للتشريعات الصحية المعمول بها وحدود الاختصاصات الطبية المقررة.