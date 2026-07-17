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محليات

أهالي حاريص محاصرون.. ومناشدة للجيش اللبناني

2026-07-17 | 03:25
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أهالي حاريص محاصرون.. ومناشدة للجيش اللبناني
أهالي حاريص محاصرون.. ومناشدة للجيش اللبناني

حاصرت عملية تمشيط نفذتها قوات العدو، ليلًا، عددًا من اهالي بلدة حاريص الذين ناشدوا الجيش العمل على إجلائهم.


الى ذلك، نفذ الطيران المسيّر المعادي ليلاً غارات استهدفت بلدة المنصوري، طريق الناقورة بعد مطعم "تيروس" وافيد بإصابة عامل سوري.
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