أهالي حاريص محاصرون.. ومناشدة للجيش اللبناني

شدّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض على أن انتهاء جولة التفاوض في روما بين الوفد اللبناني والجانب الإسرائيلي كشف، بحسب تعبيره، مزيدًا من هشاشة الموقف الرسمي اللبناني، ووسّع الهوّة بين السلطة والمجتمع اللبناني، ولا سيما المجتمع الجنوبي.



