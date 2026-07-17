أهالي حاريص محاصرون.. ومناشدة للجيش اللبناني

اقترح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إرسال بعثة تابعة للاتحاد الأوروبي لتحل محل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) بعد انتهاء ولايتها، في وقت كشفت فيه تقارير إسرائيلية عن مقترح موازٍ لنشر قوات أوروبية في جنوب لبنان للإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية.
شدّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض على أن انتهاء جولة التفاوض في روما بين الوفد اللبناني والجانب الإسرائيلي كشف، بحسب تعبيره، مزيدًا من هشاشة الموقف الرسمي اللبناني، ووسّع الهوّة بين السلطة والمجتمع اللبناني، ولا سيما المجتمع الجنوبي.
قام وفد من نقابة أطباء الأسنان في لبنان-بيروت برئاسة النقيب الدكتور زياد زيدان بزيارة معالي وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين في مكتبه في الوزارة وتم التداول بأمور وشؤون المهنة حيث أبدى