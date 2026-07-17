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محليات

ما بعد "اليونيفيل".. أوروبا تطرح البديل في الجنوب

2026-07-17 | 03:54
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ما بعد &quot;اليونيفيل&quot;.. أوروبا تطرح البديل في الجنوب
ما بعد "اليونيفيل".. أوروبا تطرح البديل في الجنوب

اقترح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إرسال بعثة تابعة للاتحاد الأوروبي لتحل محل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) بعد انتهاء ولايتها، في وقت كشفت فيه تقارير إسرائيلية عن مقترح موازٍ لنشر قوات أوروبية في جنوب لبنان للإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية.

 

وبحسب تصريحات نقلتها صحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية، دعا فاديفول إلى بحث تفويض أوروبي يمنع حدوث فراغ أمني عقب انتهاء مهمة "اليونيفيل"، معتبراً أن ذلك قد يهيئ الظروف لانسحاب الجيش الإسرائيلي "من دون عودة حزب الله" إلى المناطق الحدودية.

 

وأوضح الوزير الألماني أن استقرار الحكومة اللبنانية يمثل فرصة ينبغي دعمها، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي مطالب بلعب دور أكبر للحفاظ على المسار الأمني والسياسي في البلاد.

 

ويأتي الطرح الألماني بالتزامن مع تقرير نشره موقع "واي نت" الإسرائيلي، كشف عن مناقشات جارية تتضمن ما وصف بـ"المبادرة الإيطالية"، التي تقضي بنشر قوات إيطالية في جنوب لبنان لتتولى الإشراف على نزع السلاح ومنع عودة عناصر حزب الله إلى المنطقة، بدلاً من قوات "اليونيفيل".

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