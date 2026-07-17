ما بعد "اليونيفيل".. أوروبا تطرح البديل في الجنوب

وبحسب تصريحات نقلتها صحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية، دعا فاديفول إلى بحث تفويض يمنع حدوث فراغ أمني عقب انتهاء مهمة "اليونيفيل"، معتبراً أن ذلك قد يهيئ الظروف لانسحاب الجيش "من دون عودة " إلى المناطق الحدودية.

وأوضح الوزير الألماني أن استقرار الحكومة يمثل فرصة ينبغي دعمها، مشيراً إلى أن مطالب بلعب دور أكبر للحفاظ على المسار الأمني والسياسي في البلاد.

ويأتي الطرح الألماني بالتزامن مع تقرير نشره موقع "واي نت" الإسرائيلي، كشف عن مناقشات جارية تتضمن ما وصف بـ"المبادرة الإيطالية"، التي تقضي بنشر قوات إيطالية في لتتولى الإشراف على نزع السلاح ومنع عودة عناصر حزب إلى المنطقة، بدلاً من قوات "اليونيفيل".