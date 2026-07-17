مصدر عسكري للجديد: تأجيل الاجتماع العسكري الافتراضي بين لبنان وإسرائيل من دون تحديد موعد جديد

الخارجية الكويتية: ندين العدوان الإيراني الذي طال محطة كهرباء وأسفر عن أضرار في وحدات توليد الطاقة

الخارجية الكويتية: ندين العدوان الإيراني الذي طال محطة كهرباء وأسفر عن أضرار في وحدات توليد الطاقة