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الخارجية الكويتية: ندين العدوان الإيراني الذي طال محطة كهرباء وأسفر عن أضرار في وحدات توليد الطاقة
الخارجية الكويتية: ندين العدوان الإيراني الذي طال محطة كهرباء وأسفر عن أضرار في وحدات توليد الطاقة
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مصدر عسكري للجديد: الاجتماع بين لبنان وإسرائيل أُرجئ بسبب الحاجة إلى استكمال إعداد الملفات التقنية والخطط التطبيقية والإجراءات التنفيذية
2026-07-17 | 04:28
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مصدر عسكري للجديد: الاجتماع بين لبنان وإسرائيل أُرجئ بسبب الحاجة إلى استكمال إعداد الملفات التقنية والخطط التطبيقية والإجراءات التنفيذية
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