الجيش يوقف متورطًا باستشهاد 3 عسكريين في بعلبك

نفّذت وحدة من الجيش عمليات دهم منازل مطلوبين وأوقفت المواطن (ح.م.) في منطقة حورتعلا – لإطلاقه النار مع آخرين على دورية للجيش بتاريخ 16 /2 /2023، ما أدى إلى استشهاد 3 عسكريين، وضبطت في حوزته ذخائر حربية وكمية من المخدرات ومبلغًا ماليًّا مزوّرًا.

كما أوقفت المواطنين (م.م.) و(ق.ا.) و(ح.ع.) في منطقة حورتعلا – بعلبك لقيادتهم سيارات غير قانونية، وضبطت في حوزتهم مسدسًا حربيًّا وكمية من المخدرات.

كذلك أوقفت السوري (ي.م.) في منطقة الشراونة – بعلبك لتجوّله داخل الأراضي دون أوراق قانونية، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات، بالإضافة إلى مواد أولية تُستعمَل لتصنيعها.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.