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عامر البساط عن زيارته إلى سوريا لـ #وهلق_شو: لا رغبة منها بالتدخل العسكري في لبنان والعلاقة مبنية على الاحترام المتبادل
عامر البساط عن زيارته إلى سوريا لـ #وهلق_شو: لا رغبة منها بالتدخل العسكري في لبنان والعلاقة مبنية على الاحترام المتبادل
عامر البساط لـ #وهلق_شو: لا تفكك داخل الحكومة وكل النقاشات تندرج تحت "قبة الديمقراطية"
عامر البساط لـ #وهلق_شو: لا تفكك داخل الحكومة وكل النقاشات تندرج تحت "قبة الديمقراطية"
وزير الاقتصاد عامر البساط لـ #وهلق_شو: لبنان بحاجة إلى غطاء من الدول الشقيقة بمن فيهم أميركا لتنفيذ المقاربة التدريجية "الانسحاب مقابل السيادة"
وزير الاقتصاد عامر البساط لـ #وهلق_شو: لبنان بحاجة إلى غطاء من الدول الشقيقة بمن فيهم أميركا لتنفيذ المقاربة التدريجية "الانسحاب مقابل السيادة"
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الرئيس عون خلال لقائه روبيو: ضرورة تطابق الموقف اللبناني مع الموقف الاميركي لجهة تطبيق اطار العمل الثلاثي من خلال تحقيق أول انسحاب اسرائيلي من المنطقة النموذجية الاولى
2026-07-19 | 11:30
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الرئيس عون خلال لقائه روبيو: ضرورة تطابق الموقف اللبناني مع الموقف الاميركي لجهة تطبيق اطار العمل الثلاثي من خلال تحقيق أول انسحاب اسرائيلي من المنطقة النموذجية الاولى
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مصدر رسمي للجديد: تم التطرق الى اطار العمل الثلاثي الاميركي اللبناني الاسرائيلي وضرورة البدء بالتطبيق من المناطق النموذجية وضرورة انسحاب اسرائيل من المنطقة النموذجية الاولى كخطوة لاتمام الانسحاب
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الرئيس عون خلال لقائه روبيو: ضرورة تطابق الموقف اللبناني مع الموقف الاميركي لجهة تطبيق اطار العمل الثلاثي من خلال تحقيق أول انسحاب اسرائيلي من المنطقة النموذجية الاولى
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