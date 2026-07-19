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محليات

عون يسبق لقاء ترامب بتنسيق مع بري وسلام.. وحزب الله يعترض (الديار)

2026-07-19 | 00:49
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عون يسبق لقاء ترامب بتنسيق مع بري وسلام.. وحزب الله يعترض (الديار)
عون يسبق لقاء ترامب بتنسيق مع بري وسلام.. وحزب الله يعترض (الديار)

جاء في صحيفة "الديار":

كشف مصدر رسمي لصحيفة "الديار" أن الرئيس جوزاف عون أجرى اتصالين مع كلٍّ من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، قبل مغادرته لبنان، ووضعهما في أجواء لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وما ينوي طرحه وطلبه في ما يتعلق بعدد من الملفات.

وعلمت "الديار" أن الرئيس بري جدّد تأكيده ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، مكررًا اقتراحه اعتماد جدول زمني للانسحاب على مستوى الأقضية، بدلًا من الانسحاب من قرية أو قريتين فقط.

وأوضح المصدر، ردًا على سؤال لـ"الديار"، أن لقاء الرئيس عون مع الرئيس الأميركي سيتناول مروحة واسعة من الملفات والقضايا المهمة، وأن النقاش سيكون مفتوحًا حول مختلف المواضيع الأساسية التي تهم لبنان.

وأشار إلى أن عون سيؤكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، مع التركيز على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتنفيذ بنود الاتفاق الإطاري.

ولفت المصدر إلى أن المباحثات ستتناول أيضًا التعاون الاقتصادي، وسبل دعم واشنطن للبنان في عملية النهوض، إضافة إلى العلاقات اللبنانية – السورية والتطورات الإقليمية.

وختم المصدر بالتأكيد أن الأولوية في اللقاء ستكون لتثبيت وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، وتنفيذ الاتفاق الإطاري، على أن يتطرق البحث أيضًا إلى ملف إعادة الإعمار وعودة الأهالي إلى الجنوب.

وأعربت مصادر"الديار" عن أملها في أن ينجح الرئيس عون في انتزاع مزيد من الضغط الأميركي على إسرائيل، لبدء الانسحاب من الجنوب، معتبرة أن اعتماد الانسحاب من قرية أو اثنتين أو ثلاث في كل مرحلة من شأنه إطالة أمد الاحتلال.

وأضافت أن توسيع نطاق الانسحابات التجريبية مرهون بممارسة واشنطن ضغوطًا جدية وفاعلة على إسرائيل، مشيرة إلى أن هذا الملف يأتي في صدارة أولويات رئيس الجمهورية. كما لفتت إلى أن الجانب الأميركي كان قد تعهد، خلال جولة مفاوضات روما الأخيرة، ببذل جهود إضافية لتنفيذ الانسحاب التجريبي، معربة عن أملها في أن تفضي زيارة عون إلى واشنطن ولقاؤه ترامب إلى تحقيق خرق في هذا الملف وعدد من القضايا الأخرى.

من جهة أخرى، أفادت مصادر مطلعة لـ"الديار" بأن حزب الله ينظر إلى زيارة الرئيس عون إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأميركي نظرة سلبية للغاية، معتبرًا أنها تأتي في سياق مسار المفاوضات المباشرة.
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