"أول انسحاب اسرائيلي".. بيان من الرئاسة اللبنانية بعد لقاء عون - روبيو

أكد رئيس الجمهورية خلال لقائه الاميركية ماركو روبيو، "ضرورة تطابق الموقف اللبناني مع الموقف لجهة تطبيق اطار العمل الثلاثي من خلال تحقيق أول انسحاب اسرائيلي من المنطقة النموذجية الأولى".