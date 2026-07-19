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محليات

⚽ انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0 بين الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم 2026

2026-07-19 | 15:55
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⚽ انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0 بين الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم 2026
⚽ انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0 بين الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم 2026
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⚽ انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0 بين الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم 2026

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