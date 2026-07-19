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⚽️ فيران توريس يسجل الهدف الاول لصالح المنتخب الإسباني في الوقت الاضافي
⚽️ فيران توريس يسجل الهدف الاول لصالح المنتخب الإسباني في الوقت الاضافي
⚽️ انتهاء الشوط الاول من الوقت الاضافي بالتعادل السلبي 0 - 0
⚽️ انتهاء الشوط الاول من الوقت الاضافي بالتعادل السلبي 0 - 0
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⚽ انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0 بين الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم 2026
2026-07-19 | 15:55
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⚽ انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0 بين الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم 2026
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⚽ انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0 بين الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم 2026
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